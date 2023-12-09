رغم فكرة العودة لـ دورتموند.. سكاي ألمانيا: سانشو يفكر في الاستمرار مع يونايتد

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يفكر جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد في الاستمرار مع فريقه والحصول على فرصة جديدة في ظل تجميده.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها فإن سانشو منفتح للعودة إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند.

لكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي أو تواصل بين النادي الألماني واللاعب الإنجليزي.

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لكن في الوقت ذاته أوضح التقرير أن سانشو لديه رغبة في الحصول على فرصة جديدة مع مانشستر يونايتد بعد أشهر من تجميده وعدم مشاركته في مران الفريق الأول والمباريات.

وكانت التقارير الإخبارية ذكرت أن يونايتد ودورتموند يفكران في إجراء مبادلة بعودة سانشو للنادي الألماني مقابل انضمام دونيل مالين لنظيره الإنجليزي.

جادون سانشو ابتعد عن تشكيل مانشستر يونايتد بالكامل منذ الظهور لآخر مرة في آخر دقائق الفوز على نوتينجهام فوريست يوم 26 أغسطس الماضي.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السيء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار، يتوقع الجميع خروج سانشو من مانشستر يونايتد خلال شهر يناير المقبل.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد 2021 قادما من بوروسيا دورتموند، والذي كان قد انتقل له عام 2017 من ناشئين مانشستر سيتي.

على الجهة الأخرى، فإن دونييل مالين المرشح للانضمام إلى مانشستر يونايتد، يجيد اللعب كمهاجم صريح.

الهولندي صاحب الـ 24 عاما شارك هذا الموسم في 19 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع اثنين.

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