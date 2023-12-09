تين هاج يكشف عن 4 لاعبين يبحث تجديد تعاقدهم مع مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد عن موقف أربع لاعبين في الفريق، يبحث تجديد تعاقدهم.

وقال تين هاج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء بورنموث: "نضع في حسباننا عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء وسنبحث موقف التجديد لهم".

وأضاف "هؤلاء هم أرون فان بيساكا، وأنتوني مارسيال، وفيكتور ليندلوف، وحنبعل مجبري".

وتنتهي عقود اللاعبين الأربعة مع مانشستر يونايتد في صيف 2025، ما يجعل النادي يحاول البدء في التفاوض لتجديد عقودهم مبكرا.

ليندلوف انضم لمانشستر يونايتد عام 2017 قادما من بنفيكا، وشارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

وانضم أنتوني مارسيال إلى مانشستر يونايتد عام 2015 قادما من موناكو، قبل أن يخرج معارا إلى إشبيلية في الموسم الماضي. صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 18 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

أما فان بيساكا، فانضم إلى مانشستر يونايتد عام 2019 قادما من كريستال بالاس. صاحب الـ26 عاما شارك في 11 مباراة وصنع فيهم هدفين.

وأخيرا، فقد حصل التونسي حنبعل مجبري على فرصة اللعب مع الفريق الأول بصورة مستمرة هذا الموسم بعدما عاد من الإعارة إلى برمنجهام سيتي. صاحب الـ20 عاما سجل هدفا في 6 مباريات خاضهم بمختلف البطولات.

ويلعب مانشستر يونايتد مع بورنموث اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.