دوري أبطال إفريقيا - 5 أرقام من تعادل الأهلي السلبي مع شباب بلوزداد

تعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويظل الأهلي في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط وبالتساوي مع ميدياما الغاني، وأخيرا يتذيل يانج أفريكانز التنزاني الترتيب برصيد نقطتين.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز الأرقام التي تحققت من تعادل الأهلي مع شباب بلوزداد

3 تعادلات متتالية

لأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية مع مارسيل كولر، جاءت ضد سموحة في الدوري ثم يانج أفريكانز وشباب بلوزداد في دوري الأبطال.

وآخر مرة كرر الأهلي هذه السلسلة من قبل مع بيتسو موسيماني بالتعادل في موسم 2021-22 في 3 مباريات متتالية، بالتعادل مع الرجاء المغربي في دوري الأبطال ثم طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري.

الفارق بين موسمين

تعادل الأهلي في 7 مباريات الموسم الجاري من أصل 16 في جميع المسابقات.

في حين تعادل الموسم الماضي خلال 11 مباراة من أصل 57 بجميع المسابقات.

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منذ صنداونز

لأول مرة لا يسجل الأهلي هدفا على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ نسخة 2021-22 عندما خسر بهدف دون رد من صنداونز في دور المجموعات.

ومنذ ذلك الحين سجل الأهلي في 13 مباراة متتالية على أرضه في البطولة القارية.

منذ صنداونز (2)

لأول مرة أيضا لا يحقق الأهلي الفوز على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ التعادل مع صنداونز في دور المجموعات من النسخة الماضية.

فمنذ التعادل بنتيجة 2-2، حقق الأهلي الفوز في آخر 7 مباريات خاضها على أرضه بالبطولة الإفريقية.













































































































































































































دون فوز أمام الجزائر

في آخر 3 مباريات للأهلي أمام الفرق الجزائرية لم يحقق الفريق الفوز.

تعادل إيابا في نصف نهائي 2022 مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 بعدما فاز ذهابا في القاهرة 4-0.

وخسر من اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي مطلع الموسم الجاري بهدف دون رد في لقاء أقيم بالسعودية.

وتعادل سلبيا مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال.