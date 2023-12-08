المتحدث باسم بلوزداد: سنتأهل مع الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال

أبدى عبد القادر شنيوني المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد اعتقاده بأن الفريق سيتأهل مع الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد تعادلهما في ملعب برج العرب بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شنيوني في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي كان أفضل وأهدر فرص في الشوط الأول وكان متحكما في المباراة".

وأضاف" في الشوط الثاني شباب بلوزداد كان أفضل والأهلي تراجع. بلوزداد لعب أفضل وتحكم في زمام المباراة".

وأوضح "كان ينقصنا الدقة حيث تكرر دخولنا لمنطقة العمليات ولكن لم نسجل".

وأكمل التعادل يخدم الأهلي وشباب بلوزداد. متفائل بتأهل الفريقين إلى الدور التالي ومتأكد من ذلك".

واختتم "كل شيء ممكن في كرة القدم ولكن من الواضح أن الأهلي وشباب بلوزداد في طريقهما إلى ربع النهائي".

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1، ويتذيل أفريكانز الترتيب برصيد نقطتين.