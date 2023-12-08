أولمبياد باريس 2024- مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا تحت العلم الأولمبي بشروط صارمة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

قررت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة الرياضيين الذي يحملون جواز سفر روسي أو بيلاروسي تحت العلم الأولمبي المحايد.

من بين 4600 رياضي تأهلوا من جميع أنحاء العالم، يتواجد 11 رياضيا فقط سيحلمون العلم المحايد بواقع 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا.

ووضعت اللجنة الأولمبية الدولية "شروطا صارمة" مشاركتهم جاءت كالتالي:

أخبار متعلقة:
طرح دفعة جديدة من تذاكر أولمبياد باريس 2024 قرعة كأس آسيا تحت 23 - 6 منتخبات عربية تتنافس على 3 مقاعد لـ أولمبياد باريس 2024 الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس قوة ضاربة أخرى قادمة.. جويل إمبيد يختار تمثيل منتخب أمريكا للسلة في أولمبياد باريس

- سيتم إشراك الرياضيين المؤهلين الذين يحملون جواز سفر روسي أو بيلاروسي باعتبارهم رياضيين فرديين محايدين.

- لن يتم النظر في فرق الرياضيين الذين يحملون جواز سفر روسي أو بيلاروسي.

- لن يكون الرياضيين الذين يدعمون الحرب بنشاط مؤهلين للمشاركة أو المنافسة.

- لن يكون الرياضيين المتعاقدين مع الجيش الروسي أو البيلاروسي أو وكالات الأمن القومي مؤهلين للدخول أو المنافسة.

- سيتعين على أي رياضي فردي محايد، مثل جميع الرياضيين المشاركين الآخرين، تلبية جميع متطلبات مكافحة المنشطات المطبقة عليهم في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأثناءها، وخاصة تلك المنصوص عليها في قواعد مكافحة المنشطات.

olympic-flag-featured

تظل العقوبات المفروضة على المسؤولين عن الحرب، دول وحكومتي روسيا وبيلاروسيا، سارية حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وهذا يعني، على وجه الخصوص، ما يلي:

لن يتم عرض أي علم أو نشيد وطني أو ألوان أو أي تعريفات أخرى على الإطلاق لروسيا أو بيلاروسيا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في أي مكان رسمي أو أي مناسبة رسمية.

لن تتم دعوة أي مسؤول حكومي أو حكومي روسي أو بيلاروسي أو اعتمادهم لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تعرف على العلم الأولمبي

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن جميع فئات منتخب روسيا بعد قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وأوضح البيان معايير مشاركة روسيا: الظهور باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" بدلا من "روسيا"، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلا من ذلك بألوان محايدة.

وكرر مجلس فيفا إدانته للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وأكد أن البنود المتبقية من القرار الذي تم اتخاذه في 28 فبراير 2022 تظل سارية حتى نهاية الصراع.

الأولمبياد أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
يوفنتوس يواصل إسقاط الكبار ويزيد أوجاع نابولي برأسية جاتي انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) نابولي.. البيانكونيري في الصدارة مؤقتا فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست" ديبالا لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي.. وكيفية الحصول على بطاقته بـ FC 24 مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - 5 أرقام من تعادل الأهلي السلبي مع شباب بلوزداد 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف موعد إبلاغ الزمالك لـ فتوح وصبحي والزناري بالعودة للتدريبات الجماعية 31 دقيقة | الكرة المصرية
يوفنتوس يواصل إسقاط الكبار ويزيد أوجاع نابولي برأسية جاتي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
المتحدث باسم بلوزداد: سنتأهل مع الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يعلن غياب لويز فيليبي عن كأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس 2024- مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروسيا تحت العلم الأولمبي بشروط صارمة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب شباب بلوزداد: أرضية الملعب سيئة للغاية.. ونقطة أمام الأهلي جيدة في مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا