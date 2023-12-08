دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

النجم الساحلي - الهلال

حقق النجم الساحلي التونسي أول انتصار له في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني وأشعل حسابات المجموعة الثالثة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جاكيه مبي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب حمادي العقربي في تونس اشتعل معه ترتيب المجموعة قبل لقاء بترو أتليتكو الأنجولي مع الترجي التونسي.

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ويتصدر بترو الترتيب من مباراتين بـ 6 نقاط، ويليه كل من الهلال ثم الترجي والنجم برصيد 3 نقاط.

وكعادة جماهير شمال إفريقيا واصلوا دعم فلسطين ضد الاحتلال في المدرجات قبل بداية اللقاء.

وجاءت قذيفة مبي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لتفض التعادل وتكتب انتصارا لبطل الدوري التونسي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الجولة الرابعة من المجموعة.

وعلى نفس الملعب سيلتقي الترجي مع بترو أتليتكو غدا السبت في التاسعة مساءً لختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

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