دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال

حقق النجم الساحلي التونسي أول انتصار له في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني وأشعل حسابات المجموعة الثالثة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: جاكيه مبي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب حمادي العقربي في تونس اشتعل معه ترتيب المجموعة قبل لقاء بترو أتليتكو الأنجولي مع الترجي التونسي.

ويتصدر بترو الترتيب من مباراتين بـ 6 نقاط، ويليه كل من الهلال ثم الترجي والنجم برصيد 3 نقاط.

وكعادة جماهير شمال إفريقيا واصلوا دعم فلسطين ضد الاحتلال في المدرجات قبل بداية اللقاء.

تيفو جماهير النجم الساحلي في ملعب رادس خلال مواجهة الفريق أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/46JLhtqv6I — FilGoal (@FilGoal) December 8, 2023

وجاءت قذيفة مبي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لتفض التعادل وتكتب انتصارا لبطل الدوري التونسي.