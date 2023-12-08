دوري أبطال إفريقيا - المجموعة اشتعلت.. النجم الساحلي يخطف فوزا قاتلا أمام الهلال
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:11
كتب : FilGoal
حقق النجم الساحلي التونسي أول انتصار له في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني وأشعل حسابات المجموعة الثالثة.
سجل هدف اللقاء الوحيد: جاكيه مبي.
اللقاء الذي أقيم في ملعب حمادي العقربي في تونس اشتعل معه ترتيب المجموعة قبل لقاء بترو أتليتكو الأنجولي مع الترجي التونسي.
ويتصدر بترو الترتيب من مباراتين بـ 6 نقاط، ويليه كل من الهلال ثم الترجي والنجم برصيد 3 نقاط.
وكعادة جماهير شمال إفريقيا واصلوا دعم فلسطين ضد الاحتلال في المدرجات قبل بداية اللقاء.
تيفو جماهير النجم الساحلي في ملعب رادس خلال مواجهة الفريق أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/46JLhtqv6I— FilGoal (@FilGoal) December 8, 2023
وجاءت قذيفة مبي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لتفض التعادل وتكتب انتصارا لبطل الدوري التونسي.
النجم الساحلي يفتتح التسجيل بصاروخية من جاك مبي 🚀⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا | #النجم_الساحلي | #الهلال pic.twitter.com/XaEeKD53KM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2023
وسيلتقي الفريقان مجددا في الجولة الرابعة من المجموعة.
وعلى نفس الملعب سيلتقي الترجي مع بترو أتليتكو غدا السبت في التاسعة مساءً لختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.