مدرب شباب بلوزداد: أرضية الملعب سيئة للغاية.. ونقطة أمام الأهلي جيدة في مصر

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

ماركوس باكيتا - شباب بلوزداد

أبدى ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري رضاه عن نتيجة التعادل السلبي مع الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال باكيتا في تصريحاته عبر حساب النادي الرسمي: "لعبنا مباراة جيدة اليوم. أعتقد أن اللاعبين كانوا ملتزمين تكتيكيا".

وأضاف "اللعب هنا صعب للغاية وأرضية الملعب كانت سيئة للغاية وأثرت على حركة الكرة".

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وأوضح "اللاعبون كانوا يتعثرون طوال الوقت في الملعب".

وتابع "امتلكنا الكرة أكثر في الشوط الثاني وأهدرنا فرص جيدة للتسجيل ولكن هذه هي كرة القدم".

واختتم "أعتقد أن نقطة هنا ضد الأهلي خارج الأرض جيدة، ويجب أن نستمر بالقرب من الصدارة".

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1، ويتذيل أفريكانز الترتيب برصيد نقطتين.

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