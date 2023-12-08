الكونفدرالية - مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في الجزائر لمواجهة حامل اللقب

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 22:32

كتب : بسام أبو بكر

مران مودرن فيوتشر

خاض فريق مودرن فيوتشر مرانه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة حامل اللقب في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتدربت المجموعة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

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ومن المقرر أن يخوض مودرن فيوتشر مرانه الأساسي غدا السبت على استاد 5 جويلية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ثم على الهلال الليبي بهدفين لهدف.

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وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: أحمد إمتياز من موريشيوس

مساعد أول: سوليماني أملديني من جزر القمر

مساعد ثاني: وجان مارك من موريشيوس

حكم رابع: جنيش شوتوري من موريشيوس

مراقب المباراة: الغيني مامادي ديوماندي

مران مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر اتحاد العاصمة
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