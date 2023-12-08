مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 21:20

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

رفض مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي وصف المرحلة الحالية للفريق بالانهيار، وكشف سبب استبعاد محمد الضاوي "كريستو" وأحمد عبد القادر.

وكذلك كشف أفضل ملعب يفضل اللعب عليه في مصر.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في استاد برج العرب في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لسنا سعداء بالنتيجة على الإطلاق وكانت من المفترض أن نفوز بلقاء اليوم. وحاولنا فعل ذلك لكن لم يحدث، والحمد لله أننا لم نخسر في نهاية اللقاء لأن الخصم كان بمقدوره خطف الفوز في النهاية وكانت ستزيد الأمور صعوبة".

وأضاف "مشكلتنا الأساسية هي إهدار الفرص وغياب التوفيق بشكل كبير جدا، هي ظاهرة لا بد من علاجها".

وردا على هل انهار الفريق أجاب قائلا: "أرفض كلمة انهيار الفريق وأراها قاسية وكبيرة، ما يجب أن نفعله هو علاج إهدار الفرص واستعادة اللاعبين للثقة، نصل للمرمى ونصنع فرصا لكن لا نسجل وهو لغز بالنسبة لي، لكن نواجه ضغط مباريات لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام لذلك لا أجد الوقت الكافي لحل المشاكل".

وأوضح "استاد القاهرة هو الوحيد الذي يصلح للعب كرة القدم، هناك فارق كبير بين أرضية الملاعب واستاد القاهرة، وهو الملعب الأنسب لنا ونلعب عليه بشكل جيد ونحقق نتائج دونا عن بقية الملاعب".

وشدد "أحترم الآراء وأنا المدرب وأشاهد اللاعبين يوميا في المران، ولا بد أن يصل اللاعب لمستوى محدد في المران وأنا راض عنه من أجل المشاركة والتواجد في قائمة المباريات، والبعض يتحدث دون دراية بما يحدث في المران"

وأتم "كريستو عاد من الإصابة بعد فترة طويلة ولم يخض سوى تدريبين فكيف يلعب في مباراة اليوم. وأحمد عبد القادر متواجد لكنني أضم اللاعب الذي سيكون سببا في الفوز، وبالتأكيد كمدرب أريد الفوز ولن أضحي بلاعب سيساعدني".

وتعادل الأهلي في جميع المسابقات للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل سلبيا مع سموحة وإيجابيا مع يانج أفريكانز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتعادل فيها الأهلي في 3 مباريات متتالية مع مارسيل كولر.

ولأول مرة لا يفوز الأهلي على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ التعادل من صنداونز 2-2 في مجموعات الموسم الماضي، حيث حقق الفوز في 7 مباريات متتالية في مصر.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

ويتذيل بطل تنزانيا الترتيب برصيد نقطتين.

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