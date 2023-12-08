منافس الأهلي المحتمل – قبل مونديال الأندية.. عودة بنزيمة ورومارينو لمران اتحاد جدة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

عاد كريم بنزيمة ورومارينيو إلى تدريبات اتحاد جدة السعودي قبل 4 أيام على انطلاق كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف السعودية البطولة بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

وشهد مران النمور عودة بنزيمة ورومارينيو للتدريبات الجماعية، قبل مواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم الثلاثاء المقبل.

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وكان مارسيلو جاياردو أعلن أمس الخميس، جاهزية بنزيمة قبل كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعد أيام من خوض أحمد حجازي قائد الفريق مباراته الأولى بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها الموسم الماضي.

وربما يغيب لويز فيليبي عن دفاع النمور في المونديال بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمس وفقا للتقارير. (طالع التفاصيل)

وغاب بنزيمة عن آخر مباراتين للفريق بسبب الإصابة في الظهر.

وعاد البرازيلي رومارينيو للتدريبات بعد غيابه عن آخر 5 مباريات للفريق، حيث لم يلعب أي مباراة تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.

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