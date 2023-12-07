منافس الأهلي المحتمل - تقرير: إصابة لويز فيليبي تبعده عن كأس العالم للأندية 2023

من المتوقع غياب لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وتعرض المدافع الإيطالي للإصابة بعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء في المباراة التي خسرها النمور ضد ضمك بنتيجة 3-1 في الجولة 16.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن التشخيص الأولي لإصابة لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة غيابه لمدة أسبوعين.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر خضوعه لفحوصات طبية غدا الجمعة.

وكشف مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "حتى الآن لا نعلم شيئا عن إصابة فيليبي خصوصا بأنها إصابة عضلية".

وخاض المدافع الدولي 16 مباراة بقميص النمور الموسم الجاري دون أن يسجل أو يصنع.

وجاءت قائمة اتحاد جدة كاملة والتي ضمت 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش

في الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود

في الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان

في الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله

ويمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له حال إصابة أو مرض أي لاعب.

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