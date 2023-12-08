مدافع بلوزداد: النتيجة مرضية ولم نأتِ للدفاع.. لعبنا جيدا رغم الغيابات

أبدى حسين بن عيادة مدافع شباب بلوزداد الجزائري رضاه عن نتيجة التعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بن عيادة في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي. كنا متحفزين وجاهزين للمواجهة".

وأضاف "كانت نتيجة مرضية خارج أرضنا. ننتظر لقاء العودة لنفوز بإذن الله".

وأوضح "لم نأتِ إلى هنا لندافع. لدينا لاعبين من أصحاب الخبرة مثل عدلان قديورة ورايس مبولحي. كل شخص لعب دوره. كل اللاعبين يهاجمون ويدافعون".

وتابع "المدرب معنا منذ شهرين ولم يقل لنا أن نتراجع بل نهاجم معا وندافع معا. الحمد لله على النتيجة وكنا قادرين على تحقيق الأفضل رغم الغيابات".

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1، ويتذيل أفريكانز الترتيب برصيد نقطتين.