دوري أبطال إفريقيا - سلسلة التعادلات مستمرة.. الأهلي يتقاسم النقاط مع شباب بلوزداد

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - شباب بلوزداد

تقاسم الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري النقاط بتعادل سلبي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في لقاء أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي في جميع المسابقات للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل سلبيا مع سموحة وإيجابيا مع يانج أفريكانز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتعادل فيها الأهلي في 3 مباريات متتالية مع مارسيل كولر.

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ولأول مرة لا يفوز الأهلي على أرضه في دوري أبطال إفريقيا منذ التعادل من صنداونز 2-2 في مجموعات الموسم الماضي، حيث حقق الفوز في 7 مباريات متتالية في مصر.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 5 نقاط، ويليه بلوزداد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع ميدياما الذي تعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

ويتذيل بطل تنزانيا الترتيب برصيد نقطتين.

التشكيل

بدأ الأهلي بثلاثية هجومية مكونة من: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات.

وتواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء، وكذلك محمد عبد المنعم المدافع العائد لتوه من الإصابة، وكذلك أنتوني موديست على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

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وعاد رايس مبولحي لحراسة عرين شباب بلوزداد بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في أول مباراتين.

وقاد ليونيل وامبا الهجوم وبجواره عبد الرحمن مزياني وأسامة بوصوف.

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وصف المباراة

ضغط الأهلي كعادته مبكرا بحثا عن الهدف الأول، وفي الدقيقة العاشرة سدد حسين الشحات كرة أرضية ضعيفة وصلت سهلة في يد مبولحي.

وبعد دقيقتين جاءت أخطر فرص الأهلي الأولى، عرضية من محمد هاني تسلمها كهربا والتف وسدد كرة قوية أبعدها مبولحي لركنية.

وفي الدقيقة 17 مرت رأسية ربيعة بجوار القائم الأيسر الجزائري بعد عرضية كهربا.

تواصل ضغط الأهلي الهجومي، وفي الدقيقة 20 أرسل الشحات عرضية ووسط تخبط دفاع الخصم سدد كهربا كرة أبعدها المدافع من أمام المرمى.

وحاول أفشة التهديد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 27.

رد الضيوف بالتهديد لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعدما انفرد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها مبولحي لركنية في الدقيقة 37.

وبعد دقيقة أرسل الشحات عرضية أرضية ضعيفة أبعدها الدفاع قبل وصول الكرة لكهربا في مواجهة المرمى.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي رغم الفرص الحمراء.

وفي الشوط الثاني تواصل مسلسل إهدار الفرص، كرة طولية من بيرسي تاو ورأسية حسين الشحات قبل وصول مبولحي للكرة لكن القائم يمنع الهدف الأول في الدقيقة 52.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لأول مرة في اللقاء في الدقيقة 58 لمحمد هاني بعد عرقلة عبد الرحمن مزياني.

وكاد كهربا برأسية ساقطة أن يسجل الهدف الأول بعد تمريرة طولية لكن الرأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 66.

وأجرى مارسيل كولر تغييرين دفعة واحدة بمشاركة إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا بدلا من مروان عطية وأليو ديانج.

ثم دفع بعد 8 دقائق بكل من طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وموديست بدلا من أفشة وكهربا والشحات.

وتعاطفت العارضة مع الشناوي ومنعت تصويبة بوصوف في الدقيقة 81.

ضغط الأهلي تواصل في الدقائق الأخيرة بحثا عن الهدف الأول لكن دون خطورة لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

الأهلي شباب بلوزداد
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