مجموعة الأهلي - ميدياما يتعادل مع يانج أفريكانز.. الصدارة تبقى للأحمر

تعادل ميدياما الغاني مع ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تقدم ميدياما بركلة جزاء في الدقيقة 27، سجلها جوناثان سواه على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 36 تعادل يانج أفريكانز بواسطة باكومي زوزوا.

النتيجة رفعت رصيد ميدياما إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات عن شباب بلوزداد الجزائري.

وتعادل شباب بلوزداد مع مضيفه الأهلي سلبيا على الجانب الآخر من المجموعة.

ويتصدر الأهلي المجموعة بخمس نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطتين.

وفاز الأهلي على ميدياما 3-0 وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1، ومع شباب بلوزداد 0-0.

فيما فاز بلوزداد على يانج أفريكانز 3-0، وخسر أمام ميدياما 2-1.