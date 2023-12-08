قائمة الزمالك - شيكابالا على رأس المجموعة.. عودة جمعة واستمرار غياب عبد المجيد أمام ساجرادا

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا - الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي.

ويلعب الزمالك ضد ساجرادا في السادسة مساء غدا السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستمر غياب المدافع حسام عبد المجيد بداعي الإصابة، بينما يخوض محمود حمدي الونش المرحلة الأخيرة من التأهيل.

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فيما خضع قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا لبرنامج تأهيل في التدريبات وصار جاهزا للمشاركة.

وخرج حاتم سكر من القائمة، بينما يعود عبد الله جمعة بعد غياب بسبب الإصابة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.

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