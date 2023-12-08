مؤتمر معتمد جمال: توقيع العقد خطوة للاستقرار.. وبعض لاعبي الزمالك يشعرون بالإرهاق

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 19:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

معتمد جمال - المدير الفني المؤقت لـ الزمالك

أبدى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بصعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي: "تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك".

وأضاف "نلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

أخبار متعلقة:
مؤتمر لاعب ساجرادا: نتطلع للخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك على أقل تقدير مؤتمر مدرب ساجرادا: التعادل سيكون جيدا.. والزمالك تغير منذ اللقاء الأول فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة كرة سلة – أحمد مرعي يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت أضغط على اللاعبين.. ولكن

وتابع "تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وهناك بعض اللاعبين الذين يشعرون بالإجهاد إلى حد ما، وسنرى من الأنسب للبدء أساسياً في لقاء الغد".

وأكمل جمال "أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وواصل "ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، والكرة الأنجولية تطورت كثيراً، وندرك أهمية المباراة. الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة".

وأردف "نتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسمياً على عقد تدريب الفريق قائلاً:" الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباعا جيدا باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

أما عن المدافع محمود حمدي "الونش" قال المدرب: "إنه يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيداً لعودته للملاعب في الفترة المقبلة".

واختتم "طريقة اللعب في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.

معتمد جمال الكونفدرالية الزمالك مؤتمر معتمد جمال ساجرادا
نرشح لكم
مدافع بلوزداد: النتيجة مرضية ولم نأتِ للدفاع.. لعبنا جيدا رغم الغيابات دوري أبطال إفريقيا - سلسلة التعادلات مستمرة.. الأهلي يتقاسم النقاط مع شباب بلوزداد مجموعة الأهلي - ميدياما يتعادل مع يانج أفريكانز.. الصدارة تبقى للأحمر قائمة الزمالك - شيكابالا على رأس المجموعة.. عودة جمعة واستمرار غياب عبد المجيد أمام ساجرادا مؤتمر عمر جابر: تأجيل لقاء الاتحاد في صالحنا.. وهذا الفارق بين معتمد وأوسوريو مؤتمر لاعب ساجرادا: نتطلع للخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك على أقل تقدير مؤتمر مدرب ساجرادا: التعادل سيكون جيدا.. والزمالك تغير منذ اللقاء الأول جلسة بين رئيس بيراميدز واللاعبين قبل مواجهة صنداونز
أخر الأخبار
محمد شريف: أهدي هدفي ضد أبها لمولودتي المنتظرة 11 دقيقة | المحترفون
فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست" 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع بلوزداد: النتيجة مرضية ولم نأتِ للدفاع.. لعبنا جيدا رغم الغيابات 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - سلسلة التعادلات مستمرة.. الأهلي يتقاسم النقاط مع شباب بلوزداد 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي - ميدياما يتعادل مع يانج أفريكانز.. الصدارة تبقى للأحمر 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الرياض.. جووول رونالدو 45 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - الرابع على التوالي.. الأهلي بطل دوري المرتبط ومباراة الكبار تحصيل حاصل 51 دقيقة | كرة سلة
قائمة الزمالك - شيكابالا على رأس المجموعة.. عودة جمعة واستمرار غياب عبد المجيد أمام ساجرادا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر