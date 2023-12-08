مؤتمر معتمد جمال: توقيع العقد خطوة للاستقرار.. وبعض لاعبي الزمالك يشعرون بالإرهاق

أبدى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بصعوبة مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جمال في المؤتمر الصحفي: "تابعنا المنافس أكثر من مرة، وساجرادا جاء من خسارة أمام أبو سليم الليبي ليواجه الزمالك".

وأضاف "نلعب للفوز وتصدر المجموعة، ونتطلع لتقديم مباراة قوية تليق بنادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم".

وتابع "تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا، وهناك بعض اللاعبين الذين يشعرون بالإجهاد إلى حد ما، وسنرى من الأنسب للبدء أساسياً في لقاء الغد".

وأكمل جمال "أول خطوة للزمالك هي تصدر المجموعة ولا ننظر حاليا إلا لأقرب خطوة وهي التأهل عن المجموعة في المركز الأول".

وواصل "ساجرادا سيخوض مباراة الغد لتفادي الخسارة، والكرة الأنجولية تطورت كثيراً، وندرك أهمية المباراة. الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة وأشكرهم على ما يقدموه في الفترة الأخيرة".

وأردف "نتحدث مع اللاعبين نفسيا أكثر من الجوانب الفنية، واللاعبون ساعدونا على تجاوز الصعاب التي مر بها الفريق".

وعلق على خطوة توقيعه رسمياً على عقد تدريب الفريق قائلاً:" الأمر يعد خطوة أولى في طريق الاستقرار ويعطي اللاعبين انطباعا جيدا باستقرار الأوضاع داخل الفريق".

أما عن المدافع محمود حمدي "الونش" قال المدرب: "إنه يخوض المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتأهيل في الإمارات تمهيداً لعودته للملاعب في الفترة المقبلة".

واختتم "طريقة اللعب في المباراة تعتمد على مدى جاهزية اللاعبين المتواجدين بالقائمة، بالإضافة إلى أسلوب لعب الفريق المنافس".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.