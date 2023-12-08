مؤتمر لاعب ساجرادا: نتطلع للخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك على أقل تقدير

شدد لويس تاتي لاعب ساجرادا الأنجولي على رغبة فريقه في تحقيق أكبر استفادة من لقاء الزمالك في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك وساجرادا غدا السبت في الكونفدرالية على استاد السلام.

وقال تاتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" سنخوض لقاء الغد بقوة ورجولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الزمالك".

وتابع" ساجرادا استعد جيدا للمباراة وسنقوم بتنفيذ تعليمات المدير الفني في اللقاء، ونعلم جيدا أهمية اللقاء، وعلى أقل تقدير نتطلع للخروج بنقطة التعادل في اللقاء".

وأتم "لاعبو ساجرادا لديهم خبرات المشاركة في البطولات الإفريقية وسيبذلون قصارى جهدهم في اللقاء لتحقيق أكبر مكسب في المباراة".

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.