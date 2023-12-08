مؤتمر مدرب ساجرادا: التعادل سيكون جيدا.. والزمالك تغير منذ اللقاء الأول

يعتقد روكي سابيري المدير الفني لـ ساجرادا الأنجولي أن الخروج بالتعادل أمام الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية ستكون نتيجة جيدة.

ويلتقي الزمالك وساجرادا غدا السبت في الكونفدرالية على استاد السلام.

وقال سايبري في المؤتمر الصحفي: "موقفنا معقد ونتطلع للتأهل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك غدا في البطولة".

وأضاف "مع احترامنا لنادي الزمالك متصدر المجموعة، إذا خرجت المباراة بنتيجة التعادل سيكون لصالح الأبيض أكثر، ولكنه سيكون أمرا جيدا لنا خارج الديار".

وأكمل "الزمالك يضم لاعبين مميزين على أعلى مستوى ويمتازون بالسرعة، ونعلم كل لاعبي المنافس ونخوض المباراة بتركيز في ظل قوة المنافس وخبرات الزمالك الإفريقية".

وأردف "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وأبرزهم حاليا أحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى قوة خط هجوم الأبيض، ولكننا لن نلعب مباراة دفاعية بالمعنى المفهوم".

وشدد "الزمالك تغير عما كان عليه في نسخة دوري الأبطال والمدير الفني تغير، كما أن طريقة لعب الأبيض اختلفت وعقلية اللاعبين تغيرت، وسنخوض المباراة بعقلية اللاعبين المتواجدين حالياً معه في الفريق".

وسبق أن التقى الفريقان في دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي بدور المجموعات وانتهت المباراتين بالتعادل، وودع كلاهما من دور المجموعات.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.