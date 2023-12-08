مؤتمر مدرب ساجرادا: التعادل سيكون جيدا.. والزمالك تغير منذ اللقاء الأول

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 18:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

روكي سابيري المدير الفني لـ ساجرادا الأنجولي

يعتقد روكي سابيري المدير الفني لـ ساجرادا الأنجولي أن الخروج بالتعادل أمام الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية ستكون نتيجة جيدة.

ويلتقي الزمالك وساجرادا غدا السبت في الكونفدرالية على استاد السلام.

وقال سايبري في المؤتمر الصحفي: "موقفنا معقد ونتطلع للتأهل، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الزمالك غدا في البطولة".

أخبار متعلقة:
فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا.. وعودة المدرب من ويلز الزمالك يوقع عقدا رسميا مع معتمد جمال لتدريب الفريق مؤقتا

وأضاف "مع احترامنا لنادي الزمالك متصدر المجموعة، إذا خرجت المباراة بنتيجة التعادل سيكون لصالح الأبيض أكثر، ولكنه سيكون أمرا جيدا لنا خارج الديار".

وأكمل "الزمالك يضم لاعبين مميزين على أعلى مستوى ويمتازون بالسرعة، ونعلم كل لاعبي المنافس ونخوض المباراة بتركيز في ظل قوة المنافس وخبرات الزمالك الإفريقية".

وأردف "الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وأبرزهم حاليا أحمد مصطفى زيزو بالإضافة إلى قوة خط هجوم الأبيض، ولكننا لن نلعب مباراة دفاعية بالمعنى المفهوم".

وشدد "الزمالك تغير عما كان عليه في نسخة دوري الأبطال والمدير الفني تغير، كما أن طريقة لعب الأبيض اختلفت وعقلية اللاعبين تغيرت، وسنخوض المباراة بعقلية اللاعبين المتواجدين حالياً معه في الفريق".

وسبق أن التقى الفريقان في دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي بدور المجموعات وانتهت المباراتين بالتعادل، وودع كلاهما من دور المجموعات.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه ساجرادا وأبو سليم الليبي برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويتذيل سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وخسر ساجرادا في المباراة الماضية من أبو سليم بنتيجة 1-0 بعد الفوز في الجولة الأولى على سوار بنتيجة 2-0.

روكي سابيري المدير الفني لـ ساجرادا الأنجولي ساجرادا منافس الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر لاعب ساجرادا: نتطلع للخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك على أقل تقدير جلسة بين رئيس بيراميدز واللاعبين قبل مواجهة صنداونز مباشر مجموعة الأهلي - ميدياما (1)-(1) يانج أفريكانز.. الشوط الثاني مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. بداية الشوط الثاني تشكيل بلوزداد - عودة مبولحي بطل الجزائر في 2014 أمام الأهلي تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء وعودة موديست.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد مؤتمر فخري لاكاي: لدينا فرصة للتعويض ضد صنداونز.. ولا أعرف سبب استبعادي من جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
الدرجة الثانية ب - مدرب بلدية المحلة يقود فريق ألو ايجيبت 4 دقيقة | القسم الثاني
خبر في الجول - مع نهاية العقوبة.. موقف محمد هلال من العودة مع البنك الأهلي 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر لاعب ساجرادا: نتطلع للخروج بنقطة التعادل أمام الزمالك على أقل تقدير 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب ساجرادا: التعادل سيكون جيدا.. والزمالك تغير منذ اللقاء الأول 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
جلسة بين رئيس بيراميدز واللاعبين قبل مواجهة صنداونز 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية ب – أسمنت أسيوط يفقد الصدارة لصالح ديروط 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام 59 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر مجموعة الأهلي - ميدياما (1)-(1) يانج أفريكانز.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر