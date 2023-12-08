جلسة بين رئيس بيراميدز واللاعبين قبل مواجهة صنداونز

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 18:48

كتب : هاني العوضي

ممدوح عيد

عقد ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة ماميلودي صنداونز ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي لاعبيه خلال الجلسة بمواصلة العمل بكل قوة لاستكمال تحقيقهم لأهداف النادي، والفوز على صنداونز والعودة بالنقاط الثلاث.

وأبدى عيد خلال الجلسة ثقته باللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب إفريقي، مشددا أن إدارة النادي تعلم مدى جودة المجموعة الحالية.

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وتعاهد اللاعبون خلال الجلسة على تحقيق الفوز، حيث أبدوا اعتقادهم أن محاولات مسؤولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق ومنع هدافه فيستون ماييلي من مرافقة البعثة، تزيدهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ويملك كل فرق المجموعة 3 نقاط في الوقت الحالي، حيث فاز بيراميدز على مازيمبي الكونغولي وخسر أمام نواذيبو الموريتاني.

دوري أبطال إفريقيا ممدوح عيد بيراميدز
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