انتهت في مجموعة الأهلي - ميدياما (1)-(1) يانج أفريكانز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميدياما الغاني ضد يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

وفاز الأهلي على ميدياما 3-0 وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

فيما فاز بلوزداد على يانج أفريكانز 3-0، وخسر أمام ميدياما 2-1.

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ق 36 جوووول باكومي زوزوا يسجل التعادل

ق 27 جووول جوناثان سواه يسجل على يمين الحارس

ق 25 ركلة جزاء لميدياما وبطاقة صفراء لديكسون جوب

بداية المباراة