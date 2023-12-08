مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. بداية اللقاء

مؤتمر فخري لاكاي: لدينا فرصة للتعويض ضد صنداونز.. ولا أعرف سبب استبعادي من جنوب إفريقيا

مؤتمر باتشيكو: مشجع صنداونز هو من منع تواجد ماييلي مع بيراميدز.. ونسينا ما حدث ضد نواذيبو