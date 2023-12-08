مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. بداية اللقاء

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه بطل الجزائر برصيد 3 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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