مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. بداية اللقاء
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه بطل الجزائر برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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