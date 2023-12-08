انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه بطل الجزائر برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: العارضة تتعاطف مع الشناوي بتسديدة قوية من بلخير

ق 78: خروج افشة وكهربا والشحات ومشاركة طاهر وكريم وموديست

ق 70: مشاركة إمام عاشور وكوكا بدلا من مروان وديانج

ق 66: كهربا يهدر برأسية تمر أعلى العارضة

ق 58: بطاقة صفراء أولى لمحمد هاني بعد عرقلة مزياني

ق 52: العارضة تمنع الأول للأهلي برأسية حسين الشحات بعد بينية طولية من بيرسي تاو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: الدفاع يتدخل في الوقت المناسب أمام عرضية الشحات من أمام كهربا

ق 37: تاو ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها مبولحي ويحولها لركنية

ق 27: تسديدة أفشة تمر بجوار القائم

ق 20: عرضية الشحات وكهربا يسدد والمدافع يبعد من أمام المرمى

ق 17: عرضية كهربا ورأسية ربيعة تمر بجوار القائم

ق 12: عرضية من هاني لكهربا الذي التف وسدد كرة قوية أبعدها مبولحي لركنية

ق 10: تسديدة ضعيفة من الشحات من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء