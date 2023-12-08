انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (0) (0) شباب بلوزداد.. تعادل سلبي
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه بطل الجزائر برصيد 3 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 80: العارضة تتعاطف مع الشناوي بتسديدة قوية من بلخير
ق 78: خروج افشة وكهربا والشحات ومشاركة طاهر وكريم وموديست
ق 70: مشاركة إمام عاشور وكوكا بدلا من مروان وديانج
ق 66: كهربا يهدر برأسية تمر أعلى العارضة
ق 58: بطاقة صفراء أولى لمحمد هاني بعد عرقلة مزياني
ق 52: العارضة تمنع الأول للأهلي برأسية حسين الشحات بعد بينية طولية من بيرسي تاو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: الدفاع يتدخل في الوقت المناسب أمام عرضية الشحات من أمام كهربا
ق 37: تاو ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها مبولحي ويحولها لركنية
ق 27: تسديدة أفشة تمر بجوار القائم
ق 20: عرضية الشحات وكهربا يسدد والمدافع يبعد من أمام المرمى
ق 17: عرضية كهربا ورأسية ربيعة تمر بجوار القائم
ق 12: عرضية من هاني لكهربا الذي التف وسدد كرة قوية أبعدها مبولحي لركنية
ق 10: تسديدة ضعيفة من الشحات من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء