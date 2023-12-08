تشكيل بلوزداد - عودة مبولحي بطل الجزائر في 2014 أمام الأهلي

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

رايس مبولحي

أعلن ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر في كأس العالم 2014، وصاحب المباراة الشهيرة أمام منتخب ألمانيا في دور الـ 16.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
تم الاتفاق على الزي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد قائمة الأهلي – غياب أكرم توفيق وصلاح محسن.. وتواجد محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ضد بلوزداد مران الأهلي - محاضرة وفقرات متنوعة استعدادا للقاء شباب بلوزداد كاف يعلن طاقم تحكيم كيني لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة - مواد حداد - أشرف بودرامة - مختار بلخيتر

خط الوسط: عبد الرؤوف سنجيت - عدلان قديورة - حسين سلمي

خط الهجوم: طلال بوصوف - ليونيل وامبا - عبد الرحمن مزيان

ويتصدر الأهلي المجموعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

وفاز الأهلي على ميدياما 3-0 وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

فيما فاز بلوزداد على يانج أفريكانز 3-0، وخسر أمام ميدياما 2-1.

شباب بلوزداد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مباشر مجموعة الأهلي - ميدياما (0)-(0) يانج أفريكانز مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه شباب بلوزداد تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء وعودة موديست.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد مؤتمر فخري لاكاي: لدينا فرصة للتعويض ضد صنداونز.. ولا أعرف سبب استبعادي من جنوب إفريقيا مؤتمر باتشيكو: مشجع صنداونز هو من منع تواجد ماييلي مع بيراميدز.. ونسينا ما حدث ضد نواذيبو مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبلوزداد والنصر ونهائي السلة تم الاتفاق على الزي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد
أخر الأخبار
Gaming - أوسكار الألعاب.. تعرف على الفائزين في The Game Awards 37 دقيقة | Gamers
تشكيل بلوزداد - عودة مبولحي بطل الجزائر في 2014 أمام الأهلي 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء وعودة موديست.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي – الخليج (2-0) أبها.. جووول محمد شريف 55 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جلسة بين مروان حمدي والمصري لتحديد موقفه من العروض ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر