تشكيل بلوزداد - عودة مبولحي بطل الجزائر في 2014 أمام الأهلي

أعلن ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر في كأس العالم 2014، وصاحب المباراة الشهيرة أمام منتخب ألمانيا في دور الـ 16.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة - مواد حداد - أشرف بودرامة - مختار بلخيتر

خط الوسط: عبد الرؤوف سنجيت - عدلان قديورة - حسين سلمي

خط الهجوم: طلال بوصوف - ليونيل وامبا - عبد الرحمن مزيان

ويتصدر الأهلي المجموعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

وفاز الأهلي على ميدياما 3-0 وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

فيما فاز بلوزداد على يانج أفريكانز 3-0، وخسر أمام ميدياما 2-1.