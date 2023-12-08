تشكيل الأهلي - إمام على مقاعد البدلاء وعودة موديست.. كهربا يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء، وكذلك محمد عبد المنعم المدافع العائد لتوه من الإصابة.

كما يتواجد أنتوني موديست على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات

البدلاء: مصطفى شوبير - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست

ويتصدر الأهلي المجموعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

وفاز الأهلي على ميدياما 3-0 وتعادل مع يانج أفريكانز 1-1.

فيما فاز بلوزداد على يانج أفريكانز 3-0، وخسر أمام ميدياما 2-1.