بيراميدز يعلن عودة شريف إكرامي للقاهرة بسبب نزلة برد

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من معسكره المقام في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأوضح هاني سعيد أن سبب استبعاد إكرامي هو معاناته من نزلة برد شديدة منعته من التدرب مع الفريق.

وأشار المدير الرياضي لبيراميدز إلى أن إكرامي خضع لفحوصات طبية مع الجهاز الطبي للكشف عن الملاريا وجاءت النتيجة سلبية، ولكن قررت البعثة عودته لمصر رغبة في تعافيه سريعا في ظل كثرة الارتباطات المقبلة.

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ويلتقي بيراميدز مع منافسه صنداونز يوم الأحد في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر صنداونز المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقيه مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز.

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