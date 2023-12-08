Gaming - لعبة Prince of Persia: The Lost Crown.. تعرف على قصة اللعبة

أعلنت شركة "يوبي سوفت" أننا سنكون على موعد مع استعراض جديد للعبة Prince of Persia: The Lost Crown يركز هذه المرة على القصة الخاصة باللعبة التي ستصدر رسميًا على منصات PS4 و ْPS5 و Xbox One و Xbox Series X/S و Windows و Nintendo Switch.

بالرغم من اشتراك اسمها مع أسم سلسلة Prince of Persia القديمة على PS2 و PS3، إلا أن اللعبة لا تكمل أحداثهما، ولا تقدم أسلوب لعب مشابه لهما حتى.

إذ أنه تقدم أسلوب لعب ثنائي الأبعاد، وعالم بتصميم ميترويد فينيا الذي يتسم باتصال البيئات ببعضها، وفتحها عن طريق أدوات تكتسبها تدريجيًا خلال عمر اللعبة، بالإضافة إلى تقديم رسومًا كرتونية مقارنة بالرسوم الواقعية التي قدمتها الألعاب القديمة.

Rendez-vous at @thegameawards on December 7 for the Prince of Persia: The Lost Crown’s Story Trailer! With a month to go before the game's release, what are your theories on the main storyline? ⚔️ pic.twitter.com/SSP6XhiZSX — Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 4, 2023

تمنى اللاعبون لسنوات طويلة عودة السلسلة، وها هي تعود ولكن بلعبة مختلفة تبتعد بها عن التشابه مع سلسلة Assassin's Creed حيث بدأت الأخيرة كتوسعة قصصية للعبة Prince Of Persia، وتحولت إلى لعبة مستقلة.

It'll be easy to save the Prince AND the kingdom, they said... Watch the Story Trailer for #PrinceofPersia: The Lost Crown. The game releases on all platforms on January 18, 2024, with a Free Demo coming January 11, 2024.🎮 pic.twitter.com/tvgPylhIsv — Prince of Persia™ (@princeofpersia) December 8, 2023

ولكن منذ ذلك الوقت يبدو أن صناع القرار في "يوبي سوفت" يرون تعارضًا بين تواجد اللعبتين على الساحة في آن واحد.