مؤتمر كلوب عن التعاقد مع بديل ماتيب.. وحالة ألسيون وعدم متابعته لـ مانشستر يونايتد

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التعاقد مع بديل لمدافعه جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي ضد شيفيلد يونايتد الماضية.

وقال كلوب أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس: "تتحدثون دائما أن التعاقد مع لاعب بمثابة أسهل شيء في العالم، جميعهم يكلفون الأموال، يجب أن يكون اللاعب المناسب، لدينا بالفعل 4 مدافعين آخرين في الفريق، أخبرني عن الفريق الذي يريد بيع أفضل مدافع لديه، قل لي لاعب واحد".

وأضاف "ماتيب لديه فرصة جيدة لتجديد عقده، لكن هذا ليس قراري".

وينتهي عقد ماتيب في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

وعن احتمالية مشاركة أليسون قال كلوب: "يبدو أنه في حالة جيدة، لكن لا أعرف كيف ما سيكون عندما تأتي المباراة، لا أتوقع أنه سيكون على ما يرام للمشاركة في في اللقاء".

وعن إمكانية الوصول لصدارة جدول ترتيب الدوري قال المدير الفني الألماني: "نريد الفوز في المباراة، أرسنال لا يريد ضغط زائد لمواجهة أستون فيلا، يجب أن نلعب جيدا ضد كريستال بالاس، نحتاج النقاط الثلاث، يبدو غير معتاد ألا يكون مانشستر سيتي في الصدارة بفارق 10 نقاط عن الوصيف، أرسنال في حالة جيدة جدا، وأستون فيلا قوي للغاية، ولا أتابع مانشستر يونايتد، لكن قريب من مراكز الصدارة حتى لو كان بإمكاننا تحقيق عدد نقاط أكثر، لكن ذلك لم يحدث، نحن فقط نستعد للمباراة المقبلة ".

وسيلاقي أرسنال خصمه أستون فيلا يوم السبت المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، إذ يحتل فيلا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب ولديه 36 نقطة.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه كريستال بالاس يوم السبت القادم في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة إذ يبتعد عن أرسنال المتصدر بفارق نقطتين.

بينما يقبع كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.