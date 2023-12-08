الأول بعد هاتريك أنجي.. تين هاج مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 14:16
كتب : FilGoal
ظفر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك عقب تفوقه على كل من روب إدواردز من لوتون تاون وإيدي هاو من نيوكاسل وأندوني إيراولا من بورنموث.
وتوج المدرب الهولندي بالجائزة بعدما قاد فريقه للفوز في كل مباريات شهر نوفمبر بدون استقبال أي هدف أمام فولام وإيفرتون ولوتون تاون.
وأصبحت هذه المرة الثالثة التي يظفر فيها تين هاج بالجائزة في مسيرته ليتساوى مع مدربين مثل أنطونيو كونتي وبريندان رودجرز.
كما أن تين هاج أصبح أول مدرب يظفر بالجائزة بعد هاتريك متتالي للمدير الفني لتوتنام أنجي بوستيكوجلو.
جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ظفر خلال شهر نوفمبر بجائزتي مدرب الشهر ولاعب الشهر التي توج بها لاعبه هاري ماجواير.
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