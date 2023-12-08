مؤتمر فخري لاكاي: لدينا فرصة للتعويض ضد صنداونز.. ولا أعرف سبب استبعادي من جنوب إفريقيا

يؤمن فخري لاكاي لاعب بيراميدز أن فريقه يستطيع تعويض هزيمته ضد نواذيبو في مباراته المقبلة أمام ماميلودي صنداونز.

ويلتقي بيراميدز مع منافسه صنداونز يوم الأحد في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر صنداونز المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقيه مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز.

وتحدث فخري لاكاي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "المباراة ليست سهلة على الفريقين لأن كل منهما لديه الحافز للفوز".

وواصل "رغم الخسارة الأخيرة لكن الأمور في المجموعة مازالت في المتناول والكل لديه الرصيد ذاته وبالتالي التأهل بابه مفتوح للكل".

وأردف "سعيد للعودة إلى جنوب إفريقيا بلدي واللعب أمام أصدقائي وأمام فريق لعبت ضده كثيرا".

وعن عدم استدعائه لمنتخب جنوب إفريقيا قال:" لا أعرف السبب رغم مشاركتي أساسيا مع بيراميدز دائما ولكن هذه رؤية الجهاز الفني وأسعى للتطور وتسجيل المزيد من الأهداف في كل البطولات وأتمنى التواجد في كأس أمم إفريقيا 2023".