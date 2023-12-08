مؤتمر باتشيكو: مشجع صنداونز هو من منع تواجد ماييلي مع بيراميدز.. ونسينا ما حدث ضد نواذيبو

يعتقد جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز أن مشجع لمنافس فريقه المقبل ماميلودي صنداونز هو من منع فيستون ماييلي مهاجم ناديه من دخول جنوب إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع منافسه صنداونز يوم الأحد في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت جنوب إفريقيا رفضت دخول ماييلي للبلاد وتعذر حصوله على التأشيرة.

وتحدث باتشيكو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لأسباب لا دخل لها بكرة القدم لن يتواجد ماييلي معنا، هو لاعب كرة قدم وليس سياسيا ليتم منعه من مرافقة فريقه".

وأردف "يجب أن يتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لوضع لوائح تسهل من حصول لاعبي الكرة على التصريح والتأشيرات حتى لا يخضع الأمر للأهواء".

وتابع مازحا "أعتقد أن المسؤول الذي منع ماييلي من مرافقتنا هو مشجع لصنداونز".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "ماييلي لاعب مهم للغاية وإضافة قوية لخط الهجوم وحاليا هو المرشح الأقوى لنيل جائزة أفضل لاعب داخل القارة عن العام الماضي، ووجوده كان سيمنح بيراميدز قوة إضافية في خط الهجوم، ولكنه يجب التعامل مع الوضع القائم".

وعن الهزيمة ضد نواذيبو في الجولة الماضية بهدفين دون رد قال باتشيكو: "لا تعبر مطلقا عن الأداء الذي قدمناه والسيطرة على مجريات المباراة وبالنظر للإحصائيات كنا الأفضل والأكثر خطورة وهم سجلوا من خطأين فقط".

أما عن مواجهة ماميلودي صنداونز فقال: "هو أحد أهم الأندية في القارة وتوج بالدوري الإفريقي مؤخرا ما يعكس مدى قوته".

وأتم "درسنا المنافس جيدا ولن نكون منافسا سهلا ونريد مواصلة مشوارنا في البطولة".

ويتصدر صنداونز المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقيه مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز.