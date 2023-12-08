عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل وتعرض لانتقادات لاذعة وصلت لحد السخرية منه بشكل شخصي لكنه عاد من بعيد إلى التربع على القمة.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد هو لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وأصبح ماجواير أول مدافع يظفر بالجائزة منذ جويل ماتيب لاعب ليفربول في شهر فبراير 2022.

كما أنه المدافع رقم 15 الذي يظفر بالجائزة في تاريخها والثالث من يونايتد بعد نيمانيا فيديتش وريو فرديناند.

وشارك ماجواير في ثلاث مباريات في الشهر المنصرم فاز فيهم يونايتد جميعا وبدون استقبال أي هدف ضد فولام ولوتون وإيفرتون.

اللاعب صاحب الـ30 عاما ظفر بالجائزة بعد التفوق على جيمس تافيرنييه من بورنموث ورحيم سترلينج من تشيلسي وأنتوني جوردون من نيوكاسل وجيريمي دوكو من مانشستر سيتي وتوماس كامينسكي حارس لوتون تاون.

وسيحصل ماجواير على بطاقة خاصة للاعب الشهر في لعبة EA FC 24 بتقييم عام 86.