عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 13:24

كتب : رامي جمال

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل وتعرض لانتقادات لاذعة وصلت لحد السخرية منه بشكل شخصي لكنه عاد من بعيد إلى التربع على القمة.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد هو لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي رسميا.

وأصبح ماجواير أول مدافع يظفر بالجائزة منذ جويل ماتيب لاعب ليفربول في شهر فبراير 2022.

أخبار متعلقة:
Gaming – جزء جديد مجاني من لعبة God of War Ragnarök.. وموعد صدوره فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة كرة سلة – أحمد مرعي يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت أضغط على اللاعبين.. ولكن

Image

كما أنه المدافع رقم 15 الذي يظفر بالجائزة في تاريخها والثالث من يونايتد بعد نيمانيا فيديتش وريو فرديناند.

وشارك ماجواير في ثلاث مباريات في الشهر المنصرم فاز فيهم يونايتد جميعا وبدون استقبال أي هدف ضد فولام ولوتون وإيفرتون.

اللاعب صاحب الـ30 عاما ظفر بالجائزة بعد التفوق على جيمس تافيرنييه من بورنموث ورحيم سترلينج من تشيلسي وأنتوني جوردون من نيوكاسل وجيريمي دوكو من مانشستر سيتي وتوماس كامينسكي حارس لوتون تاون.

وسيحصل ماجواير على بطاقة خاصة للاعب الشهر في لعبة EA FC 24 بتقييم عام 86.

مانشستر يونايتد ماجواير gaming ea fc 24
نرشح لكم
5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير أمرابط: هذا سبب بدايتي الصعبة مع مانشستر يونايتد كلوب: استبعاد سيتي من سباق اللقب أكبر نكتة في تاريخ كرة القدم بوتشيتينو: لم نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب ضغط المواجهات.. ومانشستر استحق الفوز تين هاج يسهب في الإشادة بأمرابط وماكتوميناي تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
كرة يد – ديفيد ديفيز: مستعدون للقاء الزمالك.. الكل في حالة مميزة 10 دقيقة | كرة يد
عودة من بعيد إلى القمة.. ماجواير لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
Gaming – جزء جديد مجاني من لعبة God of War Ragnarök.. وموعد صدوره ساعة | Gamers
فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة 2 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – أحمد مرعي يكشف سبب رحيله عن الزمالك: كنت أضغط على اللاعبين.. ولكن 2 ساعة | كرة سلة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبلوزداد والنصر ونهائي السلة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
قرعة كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين أمام مواجهة ثأرية وخصمها الأخير يتحدد لاحقا 10 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - عودة إيشو لتدريبات الزمالك.. وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل 13 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر