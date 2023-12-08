فيتورا بيريرا: القمة لن تدار بحكام أجانب.. وحقيقة تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة

أبدى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ثقته الكاملة في طاقم التحكيم المصري مؤكدا أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لن تسند لأجانب.

وتحدث بيريرا لقناة "إي تي سي" قائلا: "أثق في الحكام المصريين وفي نفسي وفي زملائي، بطولة كأس السوبر المستحدثة التي ستقام بمشاركة أربعة فرق، وليس من المنطقي ألا تدار المباريات بحكام غير مصريين".

وتابع متسائلا "كيف نريد تواجد الحكام المصريين في المراحل الأخيرة من المسابقات الإفريقية والعالمية مع عدم إسناد المباريات الهامة محليا لهم؟ بتلك الطريقة ليس لدينا حكاما مصريين".

وشدد "واثق من أن البطولة المقبلة سيكون لدينا أداء جيدا جدا من الحكام المصريين".

وتقام بطولة كأس السوبر في الإمارات من 23 لـ29 ديسمبر الجاري بمشاركة الأهلي ومودرن فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوبرات.

وعن هل يتم الاعتماد على الحكام الأجانب في القمة أجاب بحسم "لن يتم الاعتماد على حكام أجانب طالما أنا هنا في مصر، حتى القمة بين الأهلي والزمالك فهي دربي كبير مثل كل المباريات الكبرى في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وهناك حكام محليين يديرون المباريات في تلك البلدان بسبب الثقة فيهم".

وأردف بيريرا "ونحن نثق في الحكام هنا ولأنه بدون العمل لن نتحسن ولن نزيد عدد الحكام المصريين".

وبسؤاله عن حقيقة الأنباء المثارة حول تدخله لحل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بسبب مستحقات انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومنع الفريق الأبيض من القيد أجاب "تدخلي لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة؟ هذا حديث عار تماما عن الصحة، ليس صحيحا أو معقولا أنني تدخلت لحل الأزمة بين الناديين".