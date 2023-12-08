مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبلوزداد والنصر ونهائي السلة
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 10:47
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة مباراته الأخيرة قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.
ويواجه الأهلي منافسه شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.
وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6".
ويواجه النجم الساحلي منافسه الهلال في التاسعة مساء عبر القناة ذاتها.
ويتلقي النصر مع الرياض في الدوري السعودي في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".
فيما يلتقي الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف مع أبها في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 2".
ويلتقي فريق السلة في الأهلي مع نظيره في سموحة في إياب نهائي دوري المرتبط في الثامنة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
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