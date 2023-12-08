5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين

قلب وست هام الطاولة على مضيفه توتنام وانتصر عليه بهدفين لهدف في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي مساء أمس الخميس.

افتتح كريستيان روميرو أهداف المباراة في الدقيقة 11 لتوتنام.

وأدرك جارود بوين التعادل للمطارق في الدقيقة 52.

GOAL!!! A double ricochet lands to the one person Tottenham wish it didn't and Jarrod Bowen scores yet another away goal! It's 1-1.#beINPL #WHUFC #THFC pic.twitter.com/RR0MGTTiB6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 7, 2023

وفي الدقيقة 74 سجل جيمس وارد براوس الهدف الثاني والانتصار لوست هام.

GOAL!!! James Ward-Prowse is the assist king and here he even assists himself by playing the ball off the post and thumping in the rebound! That's the risk and reward with Ange-Ball.#beINPL #WHUFC #THFC pic.twitter.com/iEadhvbgY5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 7, 2023

واستمرت نتائج توتنام السلبية في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الانتصار للمباراة الخامسة له على التوالي في المسابقة.

فمنذ الفوز على كريستال بالاس في 27 أكتوبر الماضي لم يفز توتنام أبدا.

هُزم من تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا وتعادل مع سيتي قبل أن يخسر ضد وست هام.

أما وست هام فهذا هو انتصاره الثاني بعد في آخر ثلاث مباريات بعد الفوز على بيرنلي والتعادل مع كريستال بالاس.

بتلك النتيجة وصل رصيد وست هام لـ24 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد.

وأصبح توتنام أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفشل في الفوز في خمس مباريات متتالية رغم التقدم فيهم جميعا بهدف دون رد.

كما أنه أول فريق في تاريخ المسابقة يفشل في الفوز في ثلاث مباريات متتالية في ملعبه رغم التقدم في النتيجة بهدف دون رد.

يذكر أن مدرب توتنام أنجي بوستيكوجلو توج بجائزة مدرب الشهر في إنجلترا ثلاث مرات على التوالي.