5 مباريات بدون انتصارات.. وست هام يقلب الطاولة على توتنام ليكتب رقمين تاريخيين

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 00:16

كتب : رامي جمال

جيمس وارد براوس - وست هام ضد توتنام

قلب وست هام الطاولة على مضيفه توتنام وانتصر عليه بهدفين لهدف في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي مساء أمس الخميس.

افتتح كريستيان روميرو أهداف المباراة في الدقيقة 11 لتوتنام.

وأدرك جارود بوين التعادل للمطارق في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 74 سجل جيمس وارد براوس الهدف الثاني والانتصار لوست هام.

واستمرت نتائج توتنام السلبية في الدوري الإنجليزي بعدما فشل في الانتصار للمباراة الخامسة له على التوالي في المسابقة.

فمنذ الفوز على كريستال بالاس في 27 أكتوبر الماضي لم يفز توتنام أبدا.

هُزم من تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا وتعادل مع سيتي قبل أن يخسر ضد وست هام.

أما وست هام فهذا هو انتصاره الثاني بعد في آخر ثلاث مباريات بعد الفوز على بيرنلي والتعادل مع كريستال بالاس.

بتلك النتيجة وصل رصيد وست هام لـ24 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد توتنام عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن ملاحقه مانشستر يونايتد.

وأصبح توتنام أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفشل في الفوز في خمس مباريات متتالية رغم التقدم فيهم جميعا بهدف دون رد.

كما أنه أول فريق في تاريخ المسابقة يفشل في الفوز في ثلاث مباريات متتالية في ملعبه رغم التقدم في النتيجة بهدف دون رد.

يذكر أن مدرب توتنام أنجي بوستيكوجلو توج بجائزة مدرب الشهر في إنجلترا ثلاث مرات على التوالي.

وست هام توتنام الدوري الإنجليزي
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