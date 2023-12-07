خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 23:37

كتب : رامي جمال

عبد الله دوكوري يحتفل بهدفه مع إيفرتون ضد نيوكاسل

في السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري خصم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 10 نقاط من إيفرتون بسبب قواعد الربحية والاستدامة لكن ذلك لم يؤثر في التوفيز.

وانتصر إيفرتون اليوم الخميس على ملعبه جوديسون بارك في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي على نيوكاسل بثلاثية دون رد.

افتتح دوايت مكنيل أهداف المباراة في الدقيقة 79.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا.. وعودة المدرب من ويلز Gaming – السر الحزين خلف صورة اللاعب صاحب النظارات في EA FC 24.. وسبب ارتفاع سعر بطاقته كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن رحيل أحمد مرعي

وفي الدقيقة 86 أضاف عبد الله دوكوري في الدقيقة 86.

وبينما كان يحاول نيوكاسل البحث عن التعادل قتل بيتو أحلام الفريق الملقب بجيوش المدينة بهدف ثالث لإيفرتون في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ذلك الانتصار رفع رصيد إيفرتون عند 10 نقاط ليرتقي للمركز الـ17 ويبتعد عن مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع في الترتيب.

يذكر أن إيفرتون أعلن تقدمه بطعن على خصم النقاط بشكل رسمي.

ومنذ عقوبة خصم النقاط خاض إيفرتون ثلاث مباريات، خسر الأولى ضد مانشستر يونايتد ثم انتصر على نوتنجهام ونيوكاسل.

وإن نجح إيفرتون في استئنافه على العقوبة فهو سيصل للنقطة 20 ويرتقي للمركز التاسع وبفارق نقطة عن تشيلسي الذي يهبط من ذلك المركز للعاشر.

إيفرتون نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير أمرابط: هذا سبب بدايتي الصعبة مع مانشستر يونايتد كلوب: استبعاد سيتي من سباق اللقب أكبر نكتة في تاريخ كرة القدم بوتشيتينو: لم نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب ضغط المواجهات.. ومانشستر استحق الفوز تين هاج يسهب في الإشادة بأمرابط وماكتوميناي تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية جوارديولا: أستون فيلا كان أفضل منا.. رودري مهم ولكن علينا إيجاد طريقة للفوز بدونه مواعيد مباريات الخميس 7 ديسمبر 2023.. بروفة اتحاد جدة الأخيرة قبل المونديال
أخر الأخبار
خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تم الاتفاق على الزي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming – السر الحزين خلف صورة اللاعب صاحب النظارات في EA FC 24.. وسبب ارتفاع سعر بطاقته ساعة | Gamers
مران الزمالك - نهاية تأهيل شيكابالا.. وعودة المدرب من ويلز ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - ناشئات مصر يتوجن ببطولة إفريقيا بالفوز على نيجيريا في أرضها ساعة | كرة طائرة
كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن رحيل أحمد مرعي ساعة | كرة سلة
دكرنس يتعاقد مع علاء نوح لتدريب الفريق 2 ساعة | القسم الثاني
عبد الإله العمري نصراوي حتى 2028 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر