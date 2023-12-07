خصم نقاط؟ لا مشكلة.. إيفرتون يسقط نيوكاسل بثلاثية

في السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري خصم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 10 نقاط من إيفرتون بسبب قواعد الربحية والاستدامة لكن ذلك لم يؤثر في التوفيز.

وانتصر إيفرتون اليوم الخميس على ملعبه جوديسون بارك في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي على نيوكاسل بثلاثية دون رد.

افتتح دوايت مكنيل أهداف المباراة في الدقيقة 79.

GOAL!!! Dwight McNeil punishes an uncharacteristic Kieran Trippier mistake. As it stands Everton are out of the relegation zone!#beINPL #EFC #NUFC pic.twitter.com/0eKXU2mitk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 7, 2023

وفي الدقيقة 86 أضاف عبد الله دوكوري في الدقيقة 86.

وبينما كان يحاول نيوكاسل البحث عن التعادل قتل بيتو أحلام الفريق الملقب بجيوش المدينة بهدف ثالث لإيفرتون في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ذلك الانتصار رفع رصيد إيفرتون عند 10 نقاط ليرتقي للمركز الـ17 ويبتعد عن مراكز الهبوط.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السابع في الترتيب.

يذكر أن إيفرتون أعلن تقدمه بطعن على خصم النقاط بشكل رسمي.

ومنذ عقوبة خصم النقاط خاض إيفرتون ثلاث مباريات، خسر الأولى ضد مانشستر يونايتد ثم انتصر على نوتنجهام ونيوكاسل.

وإن نجح إيفرتون في استئنافه على العقوبة فهو سيصل للنقطة 20 ويرتقي للمركز التاسع وبفارق نقطة عن تشيلسي الذي يهبط من ذلك المركز للعاشر.