تم الاتفاق على الزي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 22:45

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الخميس، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

وحضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

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ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والجوارب السوداء.

فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

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