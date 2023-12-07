مؤتمر الشناوي: الوقت مبكر للحكم على موسم الأهلي.. ولا أحد يفكر في كأس العالم للأندية

أبدى محمد الشناوي قائد فريق الأهلي استعداد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري لتعزيز صدارة المجموعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال حارس المرمى في المؤتمر الصحفي: "الأهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز".

وأضاف "هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن".

وأوضح "تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية".

وواصل الشناوي "الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات".

وتابع "جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات".

وأكمل "هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة".

وأوضح "نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال الوقت مبكرا للحكم على الموسم".

واختتم "خلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية. ثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب".

وتقام المباراة غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي 4 نقاط من الفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني، بينما يملك شباب بلوزداد 3 نقاط بعد الفوز على يانج أفريكانز والخسارة أمام ميدياما.

، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.