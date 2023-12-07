مؤتمر كولر – عن حزن الجمهور من الأداء.. سبب كثرة الإجازات وطلب الرحمة

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يدرك سبب حزن الجمهور من أداء فريقه في الفترة الأخيرة لكنه كشف عن ذلك السبب.

وتحدث كولر في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس للحديث عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة في ملعب برج العرب في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا قائلا: "أمامنا مباراة مع خصم قوي والفارق بيننا نقطة واحدة فقط وفي المجموعة النقاط متقاربة وهذا يصعب الأمور ونعرف أن بلوزداد جاء لمصر رغبة في حصد أكبر عدد من النقاط وهذا يجعلنا في قمة تركيزنا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط كاملة".

وواصل المدرب السويسري حديثه عن المباراة قائلا: "المباراة صعبة في كل الأحوال خاصة في دوري أبطال إفريقيا والمستويات متقاربة والصعوبات في دوري الأبطال ليست فنية فقط فهناك طريق الطيران الطويل والرطوبة والأجواء المختلفة لذلك مباريات إفريقيا دائما أصعب".

وأردف "شباب بلوزداد فريق قوي جدا وبطل الدوري الجزائري وهو محتاج كل نقطة ولكننا نلعب على أرضنا ويجب أن نكون في قمة تركيزنا لحصد كافة النقاط".

وعن المقارنة في الأداء مع الموسم الماضي قال كولر: "المشكلة الأولى دائما في المقارنة مع الموسم الماضي الذي كان أسطوريا وحققنا فيه كل البطولات، في المقابل عانينا من بعض المشاكل في الموسم الجاري في الدخول لإيقاع البطولات والمباريات".

واستدرك "ولكننا لسنا في وضع كارثي بل على العكس ضد يانج أفريكانز لعبنا جيدا وأهدرنا عدة فرص خاصة في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل هدفا أو اثنين".





























وأضاف "ربما الناس تنظر للنتائج وليس الأداء أحيانا لا يكون هناك تقييم موضوعي للحالة، ربما خسارة لقبين في بداية الموسم ساهم في ذلك وساهم في حزن الجمهور لكن في المجمل متأكد من عودتنا وأننا نسير بشكل أفضل".

وتابع مدرب الأهلي تصريحاته "أمامنا مباراة صعبة محتاج من كل لاعب تقديم أكثر من 100% للفوز وهذا النادي وجماهيره يستحقون الأفضل ويستحقون من كل لاعب غدا تقديم كل ما لديه وسنحاول القيام بذلك وبعدها نغلق الصفحة ونركز على بطولة جديدة وهذا يسبب إرهاق ذهني كبير لنا فكل بطولة مختلفة بمستوى آخر ولكننا نحاول الخروج بأفضل نتيجة في كل بطولة".

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد فيما يأتي يانج أفريكانز رابعا بنقطة وحيدة.

وعن المشاركة في مختلف البطولات المستحدثة قال: "المشاركة في البطولات قرار يخص إدارة النادي ولو بيدي لشاركت في كل البطولات فهذا شيء جيد لنا وللنادي".

واستدرك كولر "لكن يجب أن نفكر في اللاعبين وهم رأس مالنا وكم الإرهاق الكبير من المباريات مع كثرة السفر خاصة في إفريقيا المسافات بين الدول كبيرة جدا خاصة اللاعبين الدوليين لا يحصلون على راحة في التوقف الدولي ولا يفكر أحد في كم الإجهاد الذي يتعرضون له".

وتابع "مع كل ذلك لدينا مباراتين مؤجلتين في الدوري ننتظر لنعرف متى سوف نخوضهما".

وأكمل "الموسم الماضي كنا نشارك في بطولات أقل من الموسم الجاري وفي نهاية الموسم عانى كل اللاعبين من إرهاق ذهني وبدني في نهايته وهذا طبيعي".

وأتم كولر حديثه "أتخيل الأمر أكبر في الموسم الجاري والضغط أكبر وأحاول حمايتهم من الإصابات، البعض ينزعج من الراحة السلبية لكننا نحاول جعل اللاعبين يحصلون على راحة للاستشفاء ولا بد من مراعاة اللاعبين ومعاملتهم بشكل أكثر رحمة من منظمي البطولات".

يذكر أنه عقب مواجهة بلوزداد سيطير الأهلي للسعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023 حيث ينتظر ملاقاة الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي في الـ15 من شهر ديسمبر الجاري.