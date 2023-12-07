إندبندنت: 3 لاعبين من مانشستر يونايتد معروضين للبيع في يناير

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 19:58

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

ينوي مانشستر يونايتد الاستماع للعروض المقدمة لرافائيل فاران وكاسيميرو وجادون سانشو في الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

كاسيميرو

النادي : مانشستر يونايتد

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن إريك تين هاج مدرب الفريق قرر رحيل الثلاثي وأنه يرغب في تواجد لاعبين ملتزمون كليا بأسلوب لعبه.

كما أوضح التقرير أن يونايتد سيكون مرنا في سماع العروض للاعبين آخرين لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.

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وشدد التقرير أن تين هاج يرغب في التخلص من بقايا أسلافه المدربين لكنه لا يُنظر لكل اللاعبين المتاحين للرحيل على أنهم يواجهون مشكلة معه ومن بين هؤلاء بالتحديد كاسيميرو.

وأوضح التقرير أن كاسيميرو يمثل فقط نوعا مختلفا عن لاعب خط الوسط الذي يريده المدرب الهولندي.

في السياق ذاته أوضح التقرير أنه بعدما كان من المقرر بيع هاري ماجواير وسكوت مكتوميناي فإن تين هاج يقدر الطريقة التي استطاع بها الثنائي العودة للتشكيل الأساسي وتقديم مباريات مميزة.

مانشستر يونايتد فاران كاسيميرو سانشو تين هاج
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