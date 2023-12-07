مصدر من بيراميدز لـ في الجول: اعتراض الأهلي على اللجوء للقضاء المدني؟ فعل ذلك من قبل

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

محمد الشيبي - بيراميدز - مازيمبي

يؤمن بيراميدز أنه من حق الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوقه مؤكدا في الوقت ذاته أن النادي الأحمر سبق له ولجأ للقضاء المدني.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com إن النادي خاطب اتحاد الكرة لمعرفة كيف تم مخالفة لوائح فيفا كي يلجأ بيراميدز ومحمد الشيبي للقضاء المدني في أزمة حسين الشحات لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

وتحدث مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com قائلا: "من حق الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوقه ونحن نؤيد ذلك وندعمه".

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وواصل "من قال إن الأهلي يقصد بيراميدز؟ فالخبر الصادر عنه لم يذكرنا أو يذكر الشيبي بأى شيء".

وأضاف المصدر "لم نتقدم كنادي بيراميدز بشكاوى ضد الأهلي بأي شيء ولا يمكن لومنا على أي شيء أمام فيفا".

وأردف "بشكل عام نعلم من اللوائح والقوانين أنه يمكن اللجوء للقضاء العادي مثلما فعل الأهلي مع عبد الله السعيد وفعل الأهلي ضد اتحاد الكرة ولجنة الانضباط ورفع دعاوى مدنية في المحاكم المصرية".

وأتم المصدر حديثه "بالنسبة للشيبي فهو لجأ للقضاء في وقائع لا تتصل من الأساس بالتنافس الرياضي ونحن لم يكن لنا علاقة بإجراءاته اللاعب القانونية خارج الملعب".

الأهلي حسين الشحات بيراميدز محمد الشيبي
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