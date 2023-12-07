طلب من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب قضية الشيبي والشحات

أرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد عاجل بشأن كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أرسل النادي مذكرة اليوم لاتحاد الكرة يطلب فيها ردًّ عاجلًا بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بشأن الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023".

وواصل "الواقعة المقصودة هي تلك التي وقعت في المباراة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي والمثبة في تقرير مراقب المباراة وخطاب لجنة المسابقات للنادي والتي قررت إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، فضلا عن قيام النادي بتغريم اللاعب 500 ألف جنيه من مستحقاته".

وأضاف المصدر "لكن فوجئ النادي مؤخرا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط)".

وأردف "وأن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي) هو انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها".

وأتم المصدر حديثه "وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم من ناحية اللوائح بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات".