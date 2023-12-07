مران الأهلي - محاضرة وفقرات متنوعة استعدادا للقاء شباب بلوزداد

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد برج العرب.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقا للقواعد المتبعة في البطولة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

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ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 4 نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا.

وأعلن الأهلي أمس الأربعاء تنظيم رحلات مجانية لجماهيره للذهاب إلى الإسكندرية لحضور لقاء الفريق أمام شباب بلوزداد.

ويبدأ تجمع الجماهير في الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الحافلات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويُطلب من كل مشجع اصطحاب تذكرة المباراة وبطاقة "فان أي دي" الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

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