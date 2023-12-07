أمرابط: هذا سبب بدايتي الصعبة مع مانشستر يونايتد

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أوضح سفيان أمرابط لاعب وسط مانشستر يونايتد أسباب بدايته الصعبة مع الفريق الذي انضم إليه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

الدولي المغربي انتقل إلى الشياطين الحمر قادما من فيورنتينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وقال أمرابط في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد لأننا فزنا بمباراة تشيلسي، ولكن الأهم من ذلك أنني أشارك مع الفريق وأحاول مساعدة الفريق".

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وفاز يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف "من الطبيعي أن تكون بدايتي صعبة بعض الشيء. لا أحب تقديم الأعذار، لكنني لم أحضر فترة إعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة، لذلك كانت الأمور صعبة".

وتابع البالغ من العمر 27 عامًا "عادة تحتاج إلى وقت للتأقلم ولكن لم يكن هناك وقت، الفريق كان بحاجة لي، لذلك كان علي أن أشارك على الفور".

وواصل الدولي المغربي "أنا مقاتل وسألعب في أي مكان يحتاجني فيه المدرب".

بالفوز على تشيلسي، ارتفع رصيد يونايتد لـ27 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف ولقاء أكثر من توتنام الذي يأتي خامسا.

فيما يبتعد يونايتد عن سيتي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن برينتفورد.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه بورنموث يوم السبت.

مانشستر يونايتد سفيان أمرابط
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