ملف جوائز كاف 2023 - تعرف على كل المرشحين على لقب الأفضل في إفريقيا

أعلن كاف عن القوائم المختصرة النهائية والمرشحة للفوز بجوائز الأفضل في إفريقيا عن عام 2023.

15 جائزة مختلفة يتنافس عليها الأفضل في القارة السمراء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بواقع 7 للرجال ومثلها للسيدات، بالإضافة لجائزة أفضل هدف والتي تشهد 12 هدفا بين الفئتين.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويستضيف فندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية الحفل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

FilGoal.com يستعرض معكم في هذا الملف كافة الترشحيات والفئات في جوائز كاف لعام 2023.

أفضل نادٍ في إفريقيا

الأهلي: بطل دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي: وصيف دوري الأبطال والدوري الإفريقي

صنداونز الجنوب إفريقي: بطل الدوري الإفريقي

A calendar year to remember. Club of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sgrC2kve5z — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل مدرب في إفريقيا

المغربي وليد الركراكي: المدير الفني لمنتخب المغرب.

السنغالي أليو سيسيه: المدير الفني لمنتخب السنغال.

الجزائري عبد الحق بن شيخة: المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

The masterminds behind it all. Coach of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل حارس مرمى في إفريقيا

محمد الشناوي: حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

المغربي ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال الحالي ومنتخب المغرب.

الكاميروني أندري أونانا: حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون.

The elite shot-stoppers. Goalkeeper of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل منتخب في إفريقيا

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب جامبيا

3 Nations with stellar years. National Team of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/1TZXcpjVBQ — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعب شاب في إفريقيا

المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني

السنغالي لامين كمارا: لاعب ميتز الفرنسي

السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي

The up and coming superstars. Young Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/ES11J5Hmsx — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعب داخل القارة في إفريقيا

الكونغولي فيستون ماييلي: لاعب يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو: لاعب الأهلي

الناميبي بيتر شالوليلي: لاعب صنداونز الجنوب إفريقي.

The continent's finest. Interclub Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/U9OM9BTNZZ — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

محمد صلاح: لاعب ليفربول الإنجليزي

المغربي أشرف حكيمي: لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

النيجيري فيكتور أوسيمين: لاعب نابولي الإيطالي

The best of the best. Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعبة في قارة إفريقيا

أسيسيات أوشولا – برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا

ثيامبي كجاتلانا – راسينج لوسفيل الأمريكي ومنتخب جنوب إفريقيا

باربرا باندا – شنجهاي الصيني ومنتخب زامبيا

The very best. Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/mORASsoDFr — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل منتخب سيدات في إفريقيا

منتخب المغرب

منتخب نيجيريا

منتخب جنوب إفريقيا

National Teams with years to remember. National Team of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/XqNYv37bFZ — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل نادٍ للسيدات في إفريقيا

الجيش الملكي المغربي

سبورتنج كازابلانكا المغربي

صنداونز الجنوب إفريقي

3 Clubs that provided us with loads of entertainment. Club of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/lWYQptFEHr — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل مدرب سيدات في إفريقيا

رينالد بيدروس: منتخب المغرب

ديساير إيليس: منتخب جنوب إفريقيا

جيري تشابالالا: فريق صنداونز

Suiting up for success. Coach of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sWJ72NWbkf — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل حارسة سيدات في إفريقيا

خديجة الرميشي – الجيش الملكي المغرب ومنتخب المغرب

تشياماكا ننادوزي – باريس الفرنسي ومنتخب نيجيريا

أنديلي دالميني – صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب جنوب إفريقيا

They always save the day. Goalkeeper of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/PmXLDn1je7 — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

كومفورت يوباه – أمبيم داركاو الغاني ومنتخب غانا

نسرين الشاد – ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

ديبروا أبيودون – بيترسبره أمريكي ومنتخب نيجيريا

Superstars in the making. Young Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/1pKlXjh6ke — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا

ريفيلوي ثيولاكيلي – صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب بوتسوانا

فاطيما تاجناوت – الجيش الملكي المغربي ومنتخب المغرب

ليبوهانج رامابيلي - صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب جنوب إفريقيا

They lit up our stadiums. Interclub Player of the Year (WOMEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/oWYuL9NxLS — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023