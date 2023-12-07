ملف جوائز كاف 2023 - تعرف على كل المرشحين على لقب الأفضل في إفريقيا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

كاف

أعلن كاف عن القوائم المختصرة النهائية والمرشحة للفوز بجوائز الأفضل في إفريقيا عن عام 2023.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

15 جائزة مختلفة يتنافس عليها الأفضل في القارة السمراء سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، بواقع 7 للرجال ومثلها للسيدات، بالإضافة لجائزة أفضل هدف والتي تشهد 12 هدفا بين الفئتين.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ويستضيف فندق موفنبيك بمدينة مراكش المغربية الحفل.

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وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

FilGoal.com يستعرض معكم في هذا الملف كافة الترشحيات والفئات في جوائز كاف لعام 2023.

أفضل نادٍ في إفريقيا

الأهلي: بطل دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي: وصيف دوري الأبطال والدوري الإفريقي

صنداونز الجنوب إفريقي: بطل الدوري الإفريقي

أفضل مدرب في إفريقيا

المغربي وليد الركراكي: المدير الفني لمنتخب المغرب.

السنغالي أليو سيسيه: المدير الفني لمنتخب السنغال.

الجزائري عبد الحق بن شيخة: المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

أفضل حارس مرمى في إفريقيا

محمد الشناوي: حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

المغربي ياسين بونو: حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال الحالي ومنتخب المغرب.

الكاميروني أندري أونانا: حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون.

أفضل منتخب في إفريقيا

منتخب المغرب

منتخب السنغال

منتخب جامبيا

أفضل لاعب شاب في إفريقيا

المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني

السنغالي لامين كمارا: لاعب ميتز الفرنسي

السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي

أفضل لاعب داخل القارة في إفريقيا

الكونغولي فيستون ماييلي: لاعب يانج أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز الحالي.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو: لاعب الأهلي

الناميبي بيتر شالوليلي: لاعب صنداونز الجنوب إفريقي.

أفضل لاعب في قارة إفريقيا

محمد صلاح: لاعب ليفربول الإنجليزي

المغربي أشرف حكيمي: لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

النيجيري فيكتور أوسيمين: لاعب نابولي الإيطالي

أفضل لاعبة في قارة إفريقيا

أسيسيات أوشولا – برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا

ثيامبي كجاتلانا – راسينج لوسفيل الأمريكي ومنتخب جنوب إفريقيا

باربرا باندا – شنجهاي الصيني ومنتخب زامبيا

أفضل منتخب سيدات في إفريقيا

منتخب المغرب

منتخب نيجيريا

منتخب جنوب إفريقيا

أفضل نادٍ للسيدات في إفريقيا

الجيش الملكي المغربي

سبورتنج كازابلانكا المغربي

صنداونز الجنوب إفريقي

أفضل مدرب سيدات في إفريقيا

رينالد بيدروس: منتخب المغرب

ديساير إيليس: منتخب جنوب إفريقيا

جيري تشابالالا: فريق صنداونز

أفضل حارسة سيدات في إفريقيا

خديجة الرميشي – الجيش الملكي المغرب ومنتخب المغرب

تشياماكا ننادوزي – باريس الفرنسي ومنتخب نيجيريا

أنديلي دالميني – صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب جنوب إفريقيا

أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

كومفورت يوباه – أمبيم داركاو الغاني ومنتخب غانا

نسرين الشاد – ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

ديبروا أبيودون – بيترسبره أمريكي ومنتخب نيجيريا

أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا

ريفيلوي ثيولاكيلي – صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب بوتسوانا

فاطيما تاجناوت – الجيش الملكي المغربي ومنتخب المغرب

ليبوهانج رامابيلي - صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب جنوب إفريقيا

أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023

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