خبر في الجول – تعذر لحاق ماييلي ببعثة بيراميدز لمواجهة صنداونز

تعذر انضمام فيستون ماييلي المهاجم الكونغولي ببعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا لمواجهة ماميلودي صنداونز.

وفوجئت بعثة بيراميدز في جنوب إفريقيا بمنع فيستون ماييلي مهاجم الفريق، من الانضمام للبعثة المتواجدة في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صنداونز في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السلطات في جنوب إفريقيا رفضت منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولي الكونغولي من أجل الدخول ومرافقة البعثة في بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صنداونز.

وكانت سفارة جنوب إفريقيا في القاهرة رفضت إصدار تأشيرة السفر للاعب رغم تقديم بيراميدز لكافة الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة إلا أن مسئولي السفارة رفضوا.

فيستون ماييلي انضم لبيراميدز بداية الموسم الجاري قادما من فيتا كلوب الكونغولي.

صاحب الـ29 عاما أنهى الموسم الماضي هدافا لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية في آن واحد.

ودخل فيستون ماييلي في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

بيراميدز يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد ثلاث نقاط بعد مباراتين.