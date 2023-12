Gaming - أوسكارز الألعاب.. موعد ورابط البث المباشر لـ The Game Awards

تحدد موعد حفل جوائز الألعاب The Game Awards والذي يعتبره الكثيرون "أوسكارز الألعاب".

ويعد هذا الحدث مهما لأن العديد من الألعاب الجديدة والخطط المستقبلية يتم الكشف عنها من خلاله، لذا نقدم لك موعد ورابط البث المباشر للحفل حتى لا تفوته.

وجاءت مواعيد البث في المنطقة العربية: 3 صباحا يوم 8 ديسمبر بتوقيت القاهرة و4 صباحا يوم 8 ديسمبر بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكنكم المشاهدة من هنا:

ورغم إقامة الحفل في وقت متأخر بالنسبة لسكان الشرق الأوسط، ولكن بحسب توقعات الخبراء فإنه سيكون عرضا يستحق المشاهدة خصوصا على صعيد الإعلانات الجديدة حيث كشف بعض الشخصيات المقربة من Xbox أنهم عرفوا القائمة التي سيتم الإعلان عليها من ألعاب جديدة، وتحمسوا كثيرا.

أما عن الجوائز، فالحفل بدأ في عام 2014 بتنظيم الصحفي جيف كيلي، الذي لا يزال قائما على إنتاج وتقديم الحفل بنفسه، وهو حفل مختص بتوزيع الجوائز على الألعاب في مختلف فئاتها تمامًا مثل فكرة الأوسكارز.

الفئات الموجودة هي فئات مثل "أفضل لعبة أكشن/مغامرة" و"أفضل أداء لشخصية" و"لعبة العام" وهي الجائزة الأكبر في الحفل وتتنافس عليها هذا العام 6 ألعاب وهم:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

Super Mario Bros Wonder

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

من برأيك يفوز بالجائزة؟