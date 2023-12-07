كلوب: استبعاد سيتي من سباق اللقب أكبر نكتة في تاريخ كرة القدم

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول استبعاد مانشستر سيتي من سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد النتائج السيئة التي يحققها مؤخرا.

وفاز ليفربول على شيفيلد بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، التي شهدت خسارة سيتي أمام أستون فيلا بهدف.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إذا قام شخص ما باستبعاد سيتي من سباق لقب الدوري الإنجليزي، فستكون هذه أكبر نكتة في تاريخ كرة القدم، وهذا ليس له أي معنى حقا".

وأضاف "من الواضح أن أرسنال يقاتل، لقد مررنا بتجربة مماثلة لما حدث مع أرسنال أمام لوتون قبل أيام قليلة ضد فولام، إنه شعور جيد حقا أن تفوز في الدقائق الأخيرة".

وتابع "أستون فيلا لا يصدق. يونايتد موجود في السباق، لديهما عدد جيد من النقاط".

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واستطرد "لست متأكدا مما إذا كان تشيلسي سيدخل سباق اللقب، لكن علينا أن نواجههم وهم أقوياء بشكل لا يصدق".

وأتم "الدوري هذا الموسم قوي بشكل لا يصدق. يجب أن تكون محظوظا لتجاوز اللحظات الصعبة، خاصة مع الإصابات. لذلك ليس لدي أدنى فكرة إلى أين سينتهي هذا السباق".

ارتقى ليفربول للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

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وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وتقدم أستون فيلا إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة.





































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