Gaming - مطور سابق: GTA 6 ستبدو بصريا كما بدت في العرض الأول

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

لعبة GTA VI

نشرت قناة York Reacts، المملوكة لأحد المطورين السابقين في روكستار يتحدث عن مدى قوة الرسوم والتفاصيل البصرية في عرض اللعبة الأول.

وصدر الفيديو الدعائي الأول لـ GTA 6 منذ أيام وكسر حاجز الـ100 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.

قال مايك إنه عمل على GTA 5 من قبل، ويعرف الفرق جيدا بين اللقطات السينمائية المصنوعة باستخدام تقنيات CGI، وبين اللقطات التي تأتينا من داخل محرك اللعبة الرسومي.

أخبار متعلقة:
Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6 Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة

ويعتقد مايك أن اللعبة في النهاية ستبدو بصريا كما بدت في العرض الأول لها، إذا لم تكن أفضل وأجمل بصريا.

وأشار إلى أنه في صناعة الألعاب عادةً ما ترى لعبة تظهر بشكل جميل في البداية وتكون أسوأ وقت الإصدار، وGTA VI ليست هذا النوع من الألعاب بحسب مايك.

وتستعمل اللعبة محرك RAGE أو Rockstar Advanced Game Engine وهو محرك رسومي مطور من نسخة سابقة بدأت السلسلة استخدامه مع جزئها الرابع الصادر في 2008.

يذكر أن اللعبة ستصدر في 2025 على منصات الجيل الحالي المنزلية "PS5 و Xbox Series X/S" بدون أن تذكر الشركة نسخة الحاسب الشخصي، أو الكمبيوتر.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة في سياسة إصدار ألعابها على الكمبيوتر بعد سنة من إصدارها على المنصات المنزلية لضمان المزيد من الأرباح، فقد حدث الشيء نفسه مع GTA V و Red Dead Redemption 2.

في سياق متصل، فإن التسريبات التي طالت اللعبة طوال السنوات الماضية اتضح أن معظمها صحيح، ومن المرجح أن تقوم روكستار بزيادة إجراءاتها الأمنية وإعادة النظر في الأفراد الذين يطلعون على المعلومات الداخلية السرية بسبب مجموعة التسريبات الضخمة التي ضربت اللعبة.

gaming GTA6
نرشح لكم
Gaming - أوسكارز الألعاب.. موعد ورابط البث المباشر لـ The Game Awards Gaming - نسخ الـCD من Avatar: Frontiers of Pandora تحتاج إلى اتصال إنترنت Gaming - دراسة تفسر عدم إصدار GTA 6 على الحاسب Gaming – لعبة Avatar: Frontiers of Pandora تحصل على تقييمات متوسطة على Metacritic Gaming - في نقاط...أهم الأشياء التي عرفناها حول GTA 6 Gaming - لتحسين اللعبة وإضافة لاعبين جدد.. تحديث جديد لـ EA FC24 Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة Gaming - أكبر ألعاب إكس بوكس تكسر رقما قياسيا
أخر الأخبار
أمرابط: هذا سبب بدايتي الصعبة مع مانشستر يونايتد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي - ضمك (1) (0) الاتحاد.. جوووول أووووول 29 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - إصابة زياد كمال بتمزق في العضلة الخلفية 50 دقيقة | الدوري المصري
ملف جوائز كاف 2023 - تعرف على كل المرشحين على لقب الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بيع 90% من تذاكر كأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - رحيل أحمد مرعي عن قيادة سلة الزمالك 2 ساعة | كرة سلة
خطب تيد لاسو النارية.. كيف تسير الأمور في واقع كرة القدم؟ 2 ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول – تعذر لحاق ماييلي ببعثة بيراميدز لمواجهة صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر