بوتشيتينو: لم نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب ضغط المواجهات.. ومانشستر استحق الفوز

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

سترلينج - بوتشيتينو

يرى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه لم يبدأ بشكل جيد أمام مانشستر يونايتد وأنه توقع ذلك بسبب عدم وجود فرصة للتعافي بين المباريات.

وخسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات للصحفيين عقب المواجهة: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد وربما يمكن توقع ذلك بسبب اليومين الماضيين، لم نتمكن من مجاراة طاقة مانشستر يونايتد فلقد كان لديهم مزيد من القوة".

أخبار متعلقة:
مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة تشيلسي ينجو من فخ الفيديو ويحقق فوزا مثيرا على برايتون تقرير: سان جيرمان يتفوق على تشيلسي في سباق ضم موهبة كورينثيانز رومانو: تشيلسي يستعد لقطع إعارة لاعبه من نوتينجهام فورست

وتابع "يوم للتعافي أفقدنا الطاقة وإمكانية تغيير المباراة، كانت تلك مشكلة وهي تحدث في بعض الأحيان فهذه هي كرة القدم".

وكشف مدرب تشيلسي "استحق مانشستر يونايتد الفوز وكانوا أفضل منا، لكننا كنا قريبين ونحتاج للتركيز على المباراة المقبلة."

وشدد "نحن بحاجة لنكون أكثر فعالية في أماكن مثل أولد ترافورد، لأن إهدار الفرص يجعل الأمر أكثر صعوبة، ونحن بحاجة لاتخاذ قرارات أفضل".

واختتم بوتشيتينو تصريحاته "أعتقد أنهم دفعونا للعب في نصف ملعبنا الشوط الأول، ولكن أرى أننا كنا أفضل ولعبنا بشكل أفضل قليلا بعدها".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وحقق البلوز انتصارا وحيدا في آخر أربع مواجهات.

بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج يسهب في الإشادة بأمرابط وماكتوميناي تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية جوارديولا: أستون فيلا كان أفضل منا.. رودري مهم ولكن علينا إيجاد طريقة للفوز بدونه مواعيد مباريات الخميس 7 ديسمبر 2023.. بروفة اتحاد جدة الأخيرة قبل المونديال تين هاج: لدينا غرفة ملابس جيدة.. ورسالة إلى الصحافة كلوب يعلن إصابة ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.. وموقف ماك أليستر مؤامرة على تين هاج؟ يونايتد ينتصر على تشيلسي في قمة مثيرة غاب رودري فخسر فريقه.. مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا ويهبط لرابع الدوري
أخر الأخبار
سكاي: المدعي العام الإيطالي يطالب بإيقاف بوجبا 4 سنوات 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس ألمانيا - أحدهم من الدرجة الثالثة.. 5 فرق من خارج الدوري في ربع النهائي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ملعب الجوهرة ينهي تعديلاته قبل كأس العالم للأندية 37 دقيقة | سعودي في الجول
بوتشيتينو: لم نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب ضغط المواجهات.. ومانشستر استحق الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج يسهب في الإشادة بأمرابط وماكتوميناي ساعة | الدوري الإنجليزي
جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوائز كاف - ثنائي الدوري المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر