بوتشيتينو: لم نبدأ المباراة بشكل جيد بسبب ضغط المواجهات.. ومانشستر استحق الفوز

يرى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه لم يبدأ بشكل جيد أمام مانشستر يونايتد وأنه توقع ذلك بسبب عدم وجود فرصة للتعافي بين المباريات.

وخسر تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات للصحفيين عقب المواجهة: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد وربما يمكن توقع ذلك بسبب اليومين الماضيين، لم نتمكن من مجاراة طاقة مانشستر يونايتد فلقد كان لديهم مزيد من القوة".

وتابع "يوم للتعافي أفقدنا الطاقة وإمكانية تغيير المباراة، كانت تلك مشكلة وهي تحدث في بعض الأحيان فهذه هي كرة القدم".

وكشف مدرب تشيلسي "استحق مانشستر يونايتد الفوز وكانوا أفضل منا، لكننا كنا قريبين ونحتاج للتركيز على المباراة المقبلة."

وشدد "نحن بحاجة لنكون أكثر فعالية في أماكن مثل أولد ترافورد، لأن إهدار الفرص يجعل الأمر أكثر صعوبة، ونحن بحاجة لاتخاذ قرارات أفضل".

واختتم بوتشيتينو تصريحاته "أعتقد أنهم دفعونا للعب في نصف ملعبنا الشوط الأول، ولكن أرى أننا كنا أفضل ولعبنا بشكل أفضل قليلا بعدها".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وحقق البلوز انتصارا وحيدا في آخر أربع مواجهات.

بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.