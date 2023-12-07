تين هاج يسهب في الإشادة بأمرابط وماكتوميناي

أسهب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بأداء ثنائي الوسط سفيان أمرابط وسكوت ماكتوميناي أمام تشيلسي.

وفاز يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الثنائي لعب بقوة كبيرة، وديناميكية كبيرة، مع امتلاك الكرة أو عدم امتلاكها".

وأضاف "لقد فازا بالكثير من المواجهات الثنائية. سجل سكوت هدفين رائعين. وكان عليه أن يركض كثيرا من الخلف للأمام، لأنه قوي للغاية في ذلك".

وتابع "ماكتوميناي قادر على التواجد في اللحظة المناسبة أمام المرمى. وهو لاعب جيد للغاية في إنهاء الهجمات".

وواصل "أعتقد أن سفيان بدأ يستقر ويتكيف. هو يتقدم ويمكنك أن ترى أنه يشعر براحة أكبر".

الدولي المغربي انضم إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم المدرب الهولندي "ضد جالاتا سراي لعب بشكل جيد. أمام تشيلسي أيضا لعب بشكل جيد".

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد لـ27 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف ولقاء أكثر من توتنام الذي يأتي خامسا.

فيما يبتعد يونايتد عن سيتي صاحب المركز الرابع بثلاث نقاط.

أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن برينتفورد.































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